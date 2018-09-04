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Елизавета Боярская ждет второго ребенка
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Елизавета Боярская ждет второго ребенка 

Дни.ру + ещё 1 26 минут назад
Фото: Дни.ру
В октябре актриса уходит в декретный отпуск. Звезда уже написала заявление в отделе кадров питерского Малого драматического театра.
Материал дополняется.
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