Ещё
Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна 

Управа района Лосиноостровский 15 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Евгения Коршунова проведет занятие с молодыми мамами.
— Демонстрация удачных практик даст возможность увидеть со стороны свою реакцию на волнующие события и скорректировать ее при необходимости. Занятия направлены на формирование положительных отношений в семьях с детьми и на сохранение психического здоровья родителей, — рассказали в администрации центра.
Участников ждут по адресу улица Коминтерна, дом 11/7. Начало в 18.30. Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефонам 8 (495) 471-45-66, 8 (962) 931-22-06 (только WhatsApp) или по ссылке. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Дети из малообеспеченных и многодетных семей Лосиноостровского района получили новые ранцы Новую спортивную площадку в Анадырском проезде откроют турниром по мини-футболу Открытые тренировки для детей и взрослых вновь пройдут в Янтарном проезде 15 августа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами29
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка112
Назван идеальный размер женской груди60
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение