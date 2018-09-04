Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна

Евгения Коршунова проведет занятие с молодыми мамами.

— Демонстрация удачных практик даст возможность увидеть со стороны свою реакцию на волнующие события и скорректировать ее при необходимости. Занятия направлены на формирование положительных отношений в семьях с детьми и на сохранение психического здоровья родителей, — рассказали в администрации центра.

Участников ждут по адресу улица Коминтерна, дом 11/7. Начало в 18.30. Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефонам 8 (495) 471-45-66, 8 (962) 931-22-06 (только WhatsApp) или по ссылке. (иб)