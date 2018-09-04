«Оказаться на коне можно в любом возрасте»: в Дубне прошел праздник лошади

Праздник лошади впервые состоялся в Дубне. В качестве манежа — лесная поляна, в роли наездников — юные спортсмены. А еще конкурсы, эстафеты и концерт. Кстати, скакунов можно было погладить и покормить.

Двухлетняя Ярослава Гутенко уже уверенно держится в седле. Более того, на глазах изумленной публики встает на лошади — такое выступление отважной девочки срывает аплодисменты зрителей. Мама пока на подстраховке, поддерживает физически и морально.

«Она очень любит лошадей — рассказывает мама Ярославы Галина Гутенко. — Поначалу просто катались в парке платно. Буквально пару месяцев она занимается, и ей очень нравится».

Источник фото: телеканал «360»

Праздник лошади в Дубне проводится впервые. В манеж превратили поляну в лесу. Несмотря на удаленность от городских улиц, посмотреть на выступление пришли сотни зрителей, а главное — дети. Прежде всего для них организовали это мероприятие.

Люди и лошади на этом празднике рядом, животных можно гладить и кормить. Лакомство принимают с благодарностью. Ну, а после такого доверительного общения бесплатно катают маленьких детей.

Источник фото: телеканал «360»

А на поляне, тем временем, продолжаются выступления. Юные спортсмены выполняют сложные трюки верхом на лошади, взрослые показывают мастерство манежной езды. Оказаться на коне можно в любом возрасте, говорят организаторы праздника, и после семидесяти лет, и в один год.

Организатор праздника Юлия Носкина утверждает, что с года ребенка уже можно сажать на лошадь. «Там, конечно, идет чисто эмоциональное занятие, чем какое-то физическое, потому что дети еще маленькие, и они многого не понимают. Они просто гладят лошадку, общаются», — говорит Юлия.

Для детей провели конкурсы и эстафеты, прямо в лесу музыканты и танцоры устроили концерт. Праздник продлился несколько часов.