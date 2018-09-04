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Родители бросили малыша на улице из-за суеверий — история его спасения на видео
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Родители бросили малыша на улице из-за суеверий — история его спасения на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
История мальчика, которого бросили на улице из-за немыслимых суеверий, тронула миллионы сердец по всему миру
Обычного мальчика из Нигерии родители назвали проклятым и изгнали из деревни. И ему еще повезло — такое явление распространено в общинах Африки, но многих детей убивают, не давая им шанса на дальнейшую жизнь.
На самом деле ребенок был сильно болен. Из-за того, что он не питался нормально и жил в антисанитарии, его состояние было ужасным. Мальчика изъели паразиты, он еле передвигался и был как в тумане. В январе 2016 года его заприметила волонтер из Дании Анья Ловен. Она сразу же накормила и напоила его, а затем отвезла в больницу.
Там малыша избавили от паразитов и сделали переливание крови. Два дня спустя волонтер запустила акцию по сбору средств на оплату медицинских услуг для мальчика. Девушка собрала этим около миллиона долларов со всего мира.
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Анья назвала приемного сына Хоуп, что в переводе с английского означает «надежда». Спустя год после спасения она обнародовала новый снимок мальчика. На нем Хоуп окреп и заметно подрос. За свой поступок Анья получила титул «Самая вдохновляющая личность 2016 года».
Анья Рингген Ловен живет с семьей в Африке и является основателем Фонда помощи в обучении и развитии детей Африки, который она создала три года назад, чтобы спасать именно таких детей.
Сейчас мальчик в полном порядке. Он ходит в школу и живет вместе с Аньей в любви и заботе. На своей странице в Facebook волонтер периодически выкладывает новые фотографии Хоупа.
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