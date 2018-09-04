Обучающиеся дистанционно дети-инвалиды смогут посещать очные занятия в Кирове

КИРОВ, 4 сентября. / ТАСС /. Дети с особенностями развития, обучающиеся на дому, впервые с этого года смогут посещать очные занятия в обновленном Центре дистанционного образования детей в Кирове. Такая возможность появилась после переезда в новое здание, рассказала во вторник журналистам директор центра Елена Трубицына.

В здании центра, отремонтированном на средства президентского гранта, 4 сентября начались первые уроки. В центре будут заниматься дети, нуждающиеся в обучении на дому по индивидуальным программам, таких детей в этом году 235, а также дети из 23 сельских школ региона, в которых не хватает учителей-предметников.

"Если раньше мы пользовались только дистанционными образовательными технологиями, то после переезда мы в сможем использовать сочетание дистанционных и очных технологий обучения детей с особенными потребностями и детей из сельских школ. Они смогут приезжать на очные занятия, консультации узких специалистов, дефектолога, психолога, логопеда, смогут сходить в библиотеку, побывать в сенсорной комнате", — рассказала директор центра Елена Трубицына.

Она пояснила, что помещение, которое центр занимал с 2009 года, не позволяло проводить очные уроки и встречи с учениками. В новом здании есть кабинеты для занятий, спортзал, актовый зал, в целях социализации детей с особенностями развития в центре предусмотрено кафе. Очные занятия с учениками, которые по состоянию здоровья могут приезжать в Киров, уже включены в индивидуальные графики.

Областной центр дистанционного образования детей единственный в Кирове. Он работает с 2009 года.