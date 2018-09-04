Родственники вместо мамы. Как провести отпуск по уходу за ребенком без ущерба для семьи

В России нередки случаи, когда родившая ребенка женщина вынуждена быстро выйти на работу. Взять отпуск по уходу за малышом тогда могут другие члены семьи.

По закону декретный отпуск по беременности и родам дается только женщине, которая собирается рожать или уже родила. Он длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Во время декрета женщина получает полную зарплату. Когда он заканчивается — начинается отпуск по уходу за ребенком, который уже может оформить не только мама ребенка, но и его отец, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны. Положения Трудового кодекса РФ не ограничивают степень родства, — сообщает ТАСС . Но на практике этим обычно пользуются близкие родственники, и для этого им не обязательно жить вместе с ребенком и его родителями. Оформить отпуск по уходу до достижения малышом трех лет может только один из родственников. Также в любой момент он может выйти из него, написав заявление работодателю. При этом пособие выплачивают, пока ребенку не исполнится полтора года. По общим правилам размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от заработной платы, но максимально в этом году он не может превышать 24 тыс. 536 рублей. От полутора до трех лет на ребенка выплачивают не пособие, а ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей.

«Для семьи иногда выгоднее, если такой отпуск возьмет не мать ребенка, а другой родственник. Например, если официальная зарплата мамы 100 тыс. рублей, а отца ребенка — 40 тыс., очевидно, что, если ухаживать за ребенком будет мама, семья потеряет несколько десятков тысяч рублей», — отметил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич

Если обстоятельства вынуждают женщину обеспечивать семью, важно, чтобы родственники выбрали правильную манеру поведения, не осуждали мать за то, что она много времени уделяет работе.

«Работающие мамы переживают травму, — рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Татьяна Радзиевская. — Для них это непростой момент, они ощущают, что связь с ребенком теряется. Часто приходят подростки с обидой, что мама «променяла их на карьеру», что их отец превратился в домохозяйку. Все это они, как правило, услышали от родственников».

Важно создать условия, когда мама будет выстраивать отношения с ребенком по вечерам и выходным. Также сохранить отношения в семье поможет соблюдение ролей. По словам Татьяны Радзиевской, бабушки часто неосознанно впадают в конкуренцию с мамой ребенка и могут занять её место. Чтобы этого не случилось, специалист советует родственникам осознать, что их задача не только узнавать младенца, его привычки, но и передавать новости о развитии ребенка его маме. Если все понимают ситуацию и ведут себя правильно, отношения в семье и отношения женщины с ребенком будут развиваться гармонично.