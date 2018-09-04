Зафиксирован всплеск интернет-педофилии

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании отчиталось о всплеске педофилии в сети. Организация располагает данными о 82 109 сексуальных преступлениях, связанных с несовершеннолетними детьми, что на 700 процентов выше в сравнении с 2012 годом, передает CNN

В связи с этим глава британского МВД Саджид Джавид объявил, что правительство планирует серьезно ужесточить наказание за жестокое обращение с детьми в интернете. Он обвинил технологических гигантов в недостаточном рвении в борьбе с онлайн-педофилами.

«Ограничения, которые должны обеспечивать безопасность наших детей в интернете, либо не соблюдаются, либо не оправдывают ожиданий», — пришел он к выводу, потребовав от владельцев социальных сетей и других популярных сервисов и ресурсов ужесточить чистки.

Правительство Великобритании также обязалось в течение следующих 18 месяцев выделить дополнительные 21 миллион фунтов стерлингов (больше 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) на усиление правоохранительных органов, специализирующихся на пресечении сексуального насилия над детьми. Еще 2,6 миллиона фунтов стерлингов (больше 230 миллионов рублей) направят на сотрудничество с организациями по защите детей. Они должны помочь детям разбираться в противоправном поведении в их отношении, а также предотвращать нарушения.