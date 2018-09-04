Всё для детей: Нижегородской области выделят 88 миллионов рублей на новые места в яслях

Об этом решении сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Правительство РФ выделит 88 миллионов рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в двух местах региона. В перечень объектов уже включили новые корпуса в детском саду №34 в Арзамасе и в детском саду «Березка» в Первомайске. В первом появится 100 новых ясельных мест, а во втором 80.

Дмитрий Медведев принял такое решение после встречи с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным — тогда они обсудили готовность школ региона к началу нового учебного года, а также реализацию программы создания новых мест в детских садах.

Также мы писали о том, что и в самом Нижнем Новгороде появятся ясельные группы на несколько сотен мест — их создадут уже в этом году.

Ранее мы рассказывали про частные детские сады, которые официально работают в Нижнем Новгороде.