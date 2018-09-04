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Курская Росгвардия устроила день знаний в областной детской больнице
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Курская Росгвардия устроила день знаний в областной детской больнице 

КурскТВ 57 минут назад
Фото: КурскТВ
Непросто представить, каково это находиться в стационаре больницы, когда все ребята пошли в школу: встречают старых друзей, открывают новые книжки, начинают получать знания. А здесь лекарства, процедуры и врачи. Скрасить такие будни для маленьких пациентов Областной детской больнице на улице Кольцова решили сотрудники Курского филиала Росгвардии.
На празднике смогли побывать около сотни ребят, которые не попали на общее 1 сентября, но служащие постарались компенсировать данный пробел — устроили свой День знаний. Тут были представления с любимыми героями всех малышей, и интересные познавательные задания, и конкурсы, и вкусные призы.
Хотя по рассказам самих ребят, врачей и родителей, малыши стараются не отставать от школьной программы, даже во время длительного лечения решают задачки, пишут сочинения и диктанты, учат правила и формулы.
Доброе мероприятие прошло в рамках акции «Росгвардия — детям». Сотрудники ведомства готовы помогать, поддерживать. Тем более это обоюдный обмен положительной энергией.
Александр Сериков
Фото: яндекс картинки
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