«Они же дети»: одноклассники повесили 10-летнюю девочку на скакалках в школьном дворе

В крупнейшем городе Западной Австралии, Перте, жестокие дети повесили свою сверстницу на скакалке, что произошло прямо в школьном дворе. 10-летняя пострадавшая помнит, что едва касалась земли пальцами ног, и боялась, что никто не успеет ее спасти. Как отмечают местные журналисты, учитель обнаружил повешенную на дереве школьницу и сразу поспешил ей на помощь. Детская игрушка чуть не лишила девочку жизни, чему поспособствовали ее одноклассники. Как отмечает мать Амбер, ее дочь неоднократно подвергалась травли со стороны других детей, но еще никогда их агрессивное поведение не выходило за рамки словесных перепалок. Вовремя подбежавший к месту инцидента преподаватель успел снять с горла девочки опасный предмет. Благодаря его реакции она не получила серьезных увечий, что является настоящим чудом, поскольку с рождения школьница страдает от пороков развития сердца и пищеварительной системы. Сама потерпевшая призналась, что в тот момент, когда скакалка сдавливала ей шею, она уже попрощалась со своей жизнью. Полиция Австралии проводит расследование инцидента, но по факту случившегося ни один подозреваемый не был задержан. Представители школы никак не отреагировали на чудовищный инцидент и не связались с семьей пострадавшей.]]>