Дмитрий Певцов скорбит о потере своего старшего сына

Известный российский актер Дмитрий Певцов поделился со своими фанатами своей болью, которую он уже 6 лет испытывает после кончины своего старшего сына Даниила. В шестую годовщину смерти сына актер разместил фотографию, на которой его два сына: старший Даниил и младший Елисей.

«Один день… Третье сентября. Младший вчера пошел в пятый класс. Старший 6 лет назад отлетел туда», — сообщил актер.

Также Певцов посочувствовал тем родителям, которые волей судьбы потеряли своих детей.

«Родители, потерявшие своих детей! Поверьте, как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше», — заявил он.

Многие поклонники актера поддержали своего любимца и пожелали ему смириться с утратой и жить дальше, ведь у него подрастает еще один ребенок, а за старшего сына молиться, чтобы его душа покоилась с миром, пишет портал Утро.ru.

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