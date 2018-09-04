Дмитрий Певцов смирился со смертью сына: «Как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше»

55-летний актер Дмитрий Певцов обратился к потерявшим детей родителям.

«ОДИН ДЕНЬ… ТРЕТЬЕ сентября. Младший вчера пошел в 5-й класс. Старший 6 лет назад отлетел ТУДА… Родители, потерявшие своих детей! Поверьте, как бы мы их ЗДЕСЬ ни любили, ТАМ им еще лучше. Своей скорбью о них — не станем мешать их молитвам о нас. Простите. Поймите. И отпустите. «Не смотрите в сторону зла. Смотрите на Бога, бросайтесь к Нему в объятия и двигайтесь дальше». Преподобный Порфирий Кавсокаливит (†1991)», — написал он под фотографиями своих сыновей.

Фото: instagram