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Дмитрий Певцов смирился со смертью сына: «Как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше»
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Дмитрий Певцов смирился со смертью сына: «Как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше» 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Passion.ru
55-летний актер Дмитрий Певцов обратился к потерявшим детей родителям.
«ОДИН ДЕНЬ… ТРЕТЬЕ сентября. Младший вчера пошел в 5-й класс. Старший 6 лет назад отлетел ТУДА… Родители, потерявшие своих детей! Поверьте, как бы мы их ЗДЕСЬ ни любили, ТАМ им еще лучше. Своей скорбью о них — не станем мешать их молитвам о нас. Простите. Поймите. И отпустите. «Не смотрите в сторону зла. Смотрите на Бога, бросайтесь к Нему в объятия и двигайтесь дальше». Преподобный Порфирий Кавсокаливит (†1991)», — написал он под фотографиями своих сыновей.
Фото: instagram
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