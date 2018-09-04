Директор садика станцевала перед детьми на шесте и уволилась

В Поднебесной разгорелся крупный скандал после того, как директриса детского садика станцевала на шесте перед детьми. Педагогу пришлось уволиться, так как родителям не понравилось её выступление, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Coconuts.

Видеозаписью необычного танца поделился в «Твиттере» один из родителей, который отвёл двух детей на занятия. На концерте, посвящённом первому учебному дню, выступила начальница учреждения.

Сама исполнительница назвала танцы отличными упражнениями, так и не согласившись с родителями детишек, которые посчитали, что она поступила неправильно. Некоторые взрослые были настолько шокированы увиденным, что сразу забрали из учреждения своих детей и потребовали вернуть оплаченные за садик деньги.

Директору пришлось уволиться.

Ссылка на видео: twitter.com/mstandaert/status/1036438876871520256

Фото: скриншот от twitter / mstandaert