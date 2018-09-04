Ещё
Директор садика станцевала перед детьми на шесте и уволилась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор садика станцевала перед детьми на шесте и уволилась 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В Поднебесной разгорелся крупный скандал после того, как директриса детского садика станцевала на шесте перед детьми. Педагогу пришлось уволиться, так как родителям не понравилось её выступление, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Coconuts.
Видеозаписью необычного танца поделился в «Твиттере» один из родителей, который отвёл двух детей на занятия. На концерте, посвящённом первому учебному дню, выступила начальница учреждения.
Сама исполнительница назвала танцы отличными упражнениями, так и не согласившись с родителями детишек, которые посчитали, что она поступила неправильно. Некоторые взрослые были настолько шокированы увиденным, что сразу забрали из учреждения своих детей и потребовали вернуть оплаченные за садик деньги.
Директору пришлось уволиться.
Ссылка на видео: twitter.com/mstandaert/status/1036438876871520256
Фото: скриншот от twitter / mstandaert
Аист на крыше: последние новости
Британка отказалась от аборта и через сутки успешно родила 340-граммового малыша Осуждённого за аборт ребёнка помиловали Список лучших книг по воспитанию для родителей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 шокирующих интимных традиций народов мира34
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди63
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами39
Британка в 70 лет выглядит как девочка128
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение