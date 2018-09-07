В поселке Оссора на Камчатке начала работать служба «Социальное такси»

ТАСС , 7 сентября. Служба «Социальное такси» начала работу в поселке Оссора на Камчатке, сообщило в пятницу краевое правительство.

"В поселке Оссора Карагинского района начала работу служба «Социальное такси». В распоряжении службы имеется полноприводный автомобиль «Соболь», оборудованный специальным подъемником для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Услуга предоставляется по мере необходимости, до четырех поездок в неделю. Услуги службы «Социальное такси» оказываются бесплатно", — говорится в сообщении.

Воспользоваться «Социальным такси» могут ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их лица. Также предусмотрена скидка в 50% для многодетных семей, инвалидов 3-й группы, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий.

Служба «Социальное такси» была создана в 2012 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Доступная среда», и начала действовать в некоторых муниципальных образованиях Камчатского края. В 2017 году «Социальным такси» воспользовались более 4 тыс. человек.