Ещё
В поселке Оссора на Камчатке начала работать служба «Социальное такси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В поселке Оссора на Камчатке начала работать служба «Социальное такси» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: КамИнформ
ТАСС, 7 сентября. Служба «Социальное такси» начала работу в поселке Оссора на Камчатке, сообщило в пятницу краевое правительство.
"В поселке Оссора Карагинского района начала работу служба «Социальное такси». В распоряжении службы имеется полноприводный автомобиль «Соболь», оборудованный специальным подъемником для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Услуга предоставляется по мере необходимости, до четырех поездок в неделю. Услуги службы «Социальное такси» оказываются бесплатно", — говорится в сообщении.
Воспользоваться «Социальным такси» могут ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их лица. Также предусмотрена скидка в 50% для многодетных семей, инвалидов 3-й группы, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий.
Служба «Социальное такси» была создана в 2012 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Доступная среда», и начала действовать в некоторых муниципальных образованиях Камчатского края. В 2017 году «Социальным такси» воспользовались более 4 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Около 200 детей Севастополя обследуют врачи в рамках акции "Волна здоровья" В декрет вместо мамы. Что нужно знать родственникам, берущим отпуск по уходу за ребенком Около 300 детей Крыма будут обследованы в рамках акции "Волна здоровья"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 звезд, которые идеальны только в своем Instagram1
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид21
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение