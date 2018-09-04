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Считать быстрее калькулятора. Школьники изучают ментальную арифметику в Химках
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Считать быстрее калькулятора. Школьники изучают ментальную арифметику в Химках 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Школьники Химок опробовали новый подход к обучению счета. Дети занимаются ментальной арифметикой и считают в уме со скоростью в одну десятую секунды, сообщил корреспондент «360».
Пятиклассница Софья пересчитает любого взрослого. Во время вычислений в уме она может одновременно петь или читать стихи. При этом скорость счета составляет 0,3 секунды. успехов Софья достигла за год занятий ментальной арифметикой. Ее педагоги уверяют, что эта пока не освоенная до конца дисциплина развивает оба полушария головного мозга, направлена на быстрый счет.
У детей развивается память, развивается воображение, концентрируется внимание. Дети становятся более успешными в обучении, повышается у них самооценка
Екатерина НовиковаТренер по ментальной арифметике
Однако некоторые психологи считают, что ментальная арифметика приносит вред детям. Они называют ее лишь одним вариантом развития мозга, наряду с зубрежкой стихов или разгадыванием кроссвордов. По их мнению, если заниматься исключительно этой наукой, то совсем скоро у ребенка атрофируются возможности разносторонне и творчески мыслить.
«Да, ребенок может быть очень классно подготовлен к тому, чтобы складывать и вычитать, но еще важно, чтобы у ребенка не пропадала социализация, чтобы ребенок мог общаться с ровесниками», — пояснил психолог Григорий Мисютин.
Эксперты считают, что ментальную арифметику лучше всего совмещать с непосредственным общением с ребенком и с творчеством.
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