15 правил о карманных деньгах, которые должен знать каждый первоклассник

Эти знания о деньгах и тратах не менее важны, чем умение читать. Они не только помогут ребенку избежать проблем в будущем, но и сберегут ваши нервы уже сегодня.

Как научить сына или дочь правильно обращаться с деньгами, рассказывает психолог и психодраматерапевт Ирина Пермякова.

Ирина Пермякова

Воспитывать финансовую грамотность важно именно в детстве и как можно раньше. Если вы об этом не позаботились заранее, то поступление ребенка в школу — отличный повод наверстать упущенное.

Что нужно рассказать ребенку о деньгах

С момента поступления в школу первокласснику, скорее всего, потребуются деньги на карманные расходы. Обсудите вместе с ребенком его возможные траты и вычислите размер суммы.

Переведите часть расходов в распоряжение ребенка. Например, сладости он может покупать сам. Школьник начнет задумываться, действительно ли ему нужны этот батончик и бутылка газировки прямо сейчас или лучше отложить деньги на что-то более важное.

Обсуждайте с ребенком планирование личного бюджета, при необходимости предложите ему свою помощь. Однако уважайте любое его решение. Пусть школьник не просто распоряжается карманными деньгами, но и сам исправляет свои ошибки, например:

«Захотел потратить все на сладости, а на что-то более важное не хватило? Хорошо, это твой выбор».

«Купил игрушку и не хватило на подарок бабушке? Да, ты с игрушкой, а бабушка без подарка. Что чувствует бабушка? А ты? Что можно сделать, чтобы не допустить такого в будущем? А как сейчас исправить? Нет, я денег не дам, но ты можешь сделать подарок самостоятельно».

«Потратил все деньги в первый день? Да, придется обойтись без покупок все следующие дни».

«На счету телефона минус? Надо понять, как можно возместить расходы, на чем ты можешь сэкономить».

Объясняйте, что деньги — это ресурс, который не так просто заработать, поэтому тратить нужно с умом. Рассказывайте, откуда в семье появляются деньги, каких трудов это стоит.

Подавайте личный пример ответственного отношения к деньгам.

Рассуждайте о том, что, кроме денег, могут получить люди за свою работу.

Обсудите, почему многие выбирают любимую, но менее оплачиваемую работу.

Обсуждайте, сколько стоят товары и услуги. Объясняйте статьи семейных расходов и рассказывайте о планировании вашего бюджета — что и когда вы собираетесь покупать, а на что тратиться не стоит.

Если ребенок просит купить какую-либо незапланированную вещь, вместе с ним порассуждайте, как эта покупка изменит бюджет и что можно сделать в этой ситуации: на чем-то сэкономить, отложить покупку, купить эквивалент и так далее.

В совместных походах в магазин сравнивайте цены, объясняйте, почему та или иная вещь невыгодна, а что лучше приобрести («Эта обувь стоит дешевле, но при этом она более качественная, чем те ярко-зеленые ботинки, которые тебе понравились»).

Если семье необходимо экономить, объясните ребенку, как он сам может внести свой вклад.

Учите ребенка копить. Например, предложите ему самостоятельно накопить часть или целую стоимость желаемой вещи. Помогите составить план накопления.

Чего делать, наоборот, НЕ стоит

Нельзя давать ребенку деньги за учебу или домашние обязанности.

«Получил «отлично» — держи пять рублей»; «Помыл посуду — получи десять рублей» — это запрещенные методы мотивации.

Так вы не сможете сформировать у школьника ни стремления к обучению, ни желания помогать близким людям.

Не стоит и наказывать с помощью денег. Это возможно только в том случае, если вы с ребенком заранее договорились, что за конкретные проступки он будет ограничен в деньгах. Однако не урезайте объем денег на карманные расходы из-за тройки по математике или хаоса в комнате.

Не спешите покупать то, что просит ребенок, без обсуждения запланированных расходов.

Если ребенок в магазине просит конфеты, предложите выложить из корзины шоколад, если дорогую ненужную вещь — придумайте вместе с ним, как он может на нее накопить и от чего готов отказаться ради этой покупки.

Вредно формировать у ребенка представление о сверхценности денег. Да, деньги важный, но не главный ресурс и не единственная ценность в жизни. Не забывайте обсуждать с детьми и общечеловеческие ценности.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!