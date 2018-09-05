Обхохочешься! Смотрите самые смешные видео этого лета с участием детей

От самых маленьких крох в бассейне до подростков, катающихся на волнах, — эти видео точно заставят вас вспомнить лето и улыбнуться!

Мы уже попрощались с летом и постепенно погружаемся в учебный процесс вместе с нашими школьниками. Но так не хочется расставаться с теплыми деньками, пикниками на природе, шашлыками на даче и морскими прогулками на курортах. И чтобы не было так грустно расставаться с летом, мы решили поднять вам настроение.

В этой видеоподборке собраны самые смешные видео, которыми поделились родители в социальных сетях этим летом.

Здесь вы найдете ролики с крохами, которые неудачно скатились с горки и так и не научились нырять в воду, увидите, как дети постарше осваивают вейкборд, а подростки пробуют другие, не менее опасные способы покататься на воде.

Эти дети точно хорошо запомнят прошедшее лето, как и их родители.