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Обхохочешься! Смотрите самые смешные видео этого лета с участием детей
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Обхохочешься! Смотрите самые смешные видео этого лета с участием детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
От самых маленьких крох в бассейне до подростков, катающихся на волнах, — эти видео точно заставят вас вспомнить лето и улыбнуться!
Мы уже попрощались с летом и постепенно погружаемся в учебный процесс вместе с нашими школьниками. Но так не хочется расставаться с теплыми деньками, пикниками на природе, шашлыками на даче и морскими прогулками на курортах. И чтобы не было так грустно расставаться с летом, мы решили поднять вам настроение.
В этой видеоподборке собраны самые смешные видео, которыми поделились родители в социальных сетях этим летом.
Здесь вы найдете ролики с крохами, которые неудачно скатились с горки и так и не научились нырять в воду, увидите, как дети постарше осваивают вейкборд, а подростки пробуют другие, не менее опасные способы покататься на воде.
Эти дети точно хорошо запомнят прошедшее лето, как и их родители.
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