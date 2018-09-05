В России осталось менее 48 тысяч сирот

В России стремительно сокращается число детей-сирот. В настоящее время в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет — это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны.

По словам члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот Армена Попова, федеральная и региональная поддержка приемных родителей позволяет большему количеству россиян взять ребенка в семью. Кроме того, меняется и отношение общества к усыновленным детям.

Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома.

При этом, по данным Росстата , сокращение числа сирот не связано с демографическими показателями.

Более того, россияне стали чаще стали забирать деток с инвалидностью.

Ранее News.ruписал о том, что соцсети взорвал законопроект о «так называемых родителях» за авторством Министерства просвещения. Согласно документу, родители смогут усыновлять не больше трёх детей. А если вдруг они уже имеют столько своих, то про усыновление могут и вовсе забыть.