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В России осталось менее 48 тысяч сирот
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В России осталось менее 48 тысяч сирот 

News.ru 24 минуты назад
В России стремительно сокращается число детей-сирот. В настоящее время в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет — это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны.
По словам члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот Армена Попова, федеральная и региональная поддержка приемных родителей позволяет большему количеству россиян взять ребенка в семью. Кроме того, меняется и отношение общества к усыновленным детям.
Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома.
При этом, по данным Росстата, сокращение числа сирот не связано с демографическими показателями.
Более того, россияне стали чаще стали забирать деток с инвалидностью.
Ранее News.ruписал о том, что соцсети взорвал законопроект о «так называемых родителях» за авторством Министерства просвещения. Согласно документу, родители смогут усыновлять не больше трёх детей. А если вдруг они уже имеют столько своих, то про усыновление могут и вовсе забыть.
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Женский форум
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