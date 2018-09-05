В Приморье более 8 тыс. семей получили выплаты за рождение третьего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. / ТАСС /. Около 8,6 тыс. проживающих в Приморском крае семей получили с начала 2018 года выплаты из бюджета региона за рождение третьего либо последующего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"На 1 сентября из краевого бюджета направлено 850,2 млн рублей на выплаты семьям, в которых родился третий (или последующий) ребенок. В этом году около 8,6 тыс. семей стали получателями этой выплаты", — говорится в сообщении.

Выплата за третьего (либо последующего) ребенка осуществляются по краевой программе «Социальная поддержка населения», ее размер в 2018 году составляет 18860 рублей. Родители получают выплату до достижения ребенком трехлетнего возраста. Каждой семье она может представляться только один раз, условие ее получения — наличие гражданства РФ и доход на каждого члена семьи не более 33738 рублей (величина среднего дохода в Приморском крае на 2018 год).

С 2013 года, когда программа по выплате пособий начала действовать Приморском крае, ее участниками стали около 16,7 тыс. семей.