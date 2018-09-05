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В Приморье продолжают выплачивать деньги за третьего и последующего детей
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В Приморье продолжают выплачивать деньги за третьего и последующего детей 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморском крае на выплаты семьям, в которых родился третий (или последующий) ребёнок, из бюджета края направлено около 850,2 млн рублей. В этом году такие выплаты получили около 8,6 тысяч семей по всему Приморью.
«», — сообщили специалисты департамента труда и социального развития Приморского края.
Как стало известно, главным условием такой выплаты является наличие у семьи российского гражданства и дохода на каждого члена семьи, который не превышает величину среднедушевого дохода граждан Приморского края. В 2018 году величина среднедушевого дохода равняется 33 738 рублей.
В 2018 году размеры выплаты на ребёнка составляет 13 860 рублей.
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