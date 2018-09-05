В Приморье продолжают выплачивать деньги за третьего и последующего детей

В Приморском крае на выплаты семьям, в которых родился третий (или последующий) ребёнок, из бюджета края направлено около 850,2 млн рублей. В этом году такие выплаты получили около 8,6 тысяч семей по всему Приморью.

«», — сообщили специалисты департамента труда и социального развития Приморского края.

Как стало известно, главным условием такой выплаты является наличие у семьи российского гражданства и дохода на каждого члена семьи, который не превышает величину среднедушевого дохода граждан Приморского края. В 2018 году величина среднедушевого дохода равняется 33 738 рублей.

В 2018 году размеры выплаты на ребёнка составляет 13 860 рублей.