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В Приморье свыше тысячи пострадавших от паводка семей получили компенсации
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В Приморье свыше тысячи пострадавших от паводка семей получили компенсации 

РИА Новости + ещё 6 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Свыше 1 тысячи семей, пострадавшие от паводка в Приморье, получили денежную компенсацию из краевого бюджета, сообщает региональная администрация.
"На выплаты жителям районов, в которых объявлена региональная ЧС, из краевого бюджета направлено 10,7 миллиона рублей. Почтальоны продолжают разносить материальную помощь. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 838 семей получили материальную помощь за потерянный урожай, 171 семья — за поврежденное наводнением жилье. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, 43 семьи получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. В списках появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества.
В районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба гражданам.
Из-за тайфуна «Сулик» в Приморье действует режим повышенной готовности, в девяти районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.
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