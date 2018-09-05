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Я же мать — 5 цитат российских звезд о материнстве
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Я же мать — 5 цитат российских звезд о материнстве 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Как изменилась жизнь Ляйсан Утяшевой с появлением ребенка, чего не стоит требовать от своих детей по мнению Елены Пинской-Вакуленко и какими главными принципами материнства руководствуется Айза Анохина?
Айза Анохина
«Мои самые главные пять принципов материнства: любовь, любовь, любовь, любовь, любовь».
Ляйсан Утяшева
«С появлением детей не просто изменилась жизнь — я сама стала другой. Более дисциплинированной. Сейчас я не трачу себя на всякую чушь, а разделяю и понимаю, куда мне нужно ехать и за какую работу стоит браться, а чем лучше и не начинать заниматься».
Виктория Манасир
«Одно из главных правил материнства — находить время на себя. Детям действительно нужна здоровая мать, которая смеется и умеет радоваться жизни, а не женщина, которая погрязла в рутине домашних дел».
О других правилах материнства Виктории можно почитать здесь.
Виктория Дайнеко
«С появлением дочери я обрела настоящий смысл жизни. Что такое любовь? Очень легко я нашла ответ на этот вопрос в тот день, когда стала мамой. Это когда физически ты не можешь существовать без человека».
Елена Пинская-Вакуленко
«Мы неидеальные, я — тем более, так зачем этого требовать от своих детей?»
Об отношениях в семье Елены можно почитать здесь.
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