Я же мать — 5 цитат российских звезд о материнстве

Как изменилась жизнь Ляйсан Утяшевой с появлением ребенка, чего не стоит требовать от своих детей по мнению Елены Пинской-Вакуленко и какими главными принципами материнства руководствуется Айза Анохина

Айза Анохина

«Мои самые главные пять принципов материнства: любовь, любовь, любовь, любовь, любовь».

Ляйсан Утяшева

«С появлением детей не просто изменилась жизнь — я сама стала другой. Более дисциплинированной. Сейчас я не трачу себя на всякую чушь, а разделяю и понимаю, куда мне нужно ехать и за какую работу стоит браться, а чем лучше и не начинать заниматься».

Виктория Манасир

«Одно из главных правил материнства — находить время на себя. Детям действительно нужна здоровая мать, которая смеется и умеет радоваться жизни, а не женщина, которая погрязла в рутине домашних дел».

О других правилах материнства Виктории можно почитать здесь.

«С появлением дочери я обрела настоящий смысл жизни. Что такое любовь? Очень легко я нашла ответ на этот вопрос в тот день, когда стала мамой. Это когда физически ты не можешь существовать без человека».

Елена Пинская-Вакуленко

«Мы неидеальные, я — тем более, так зачем этого требовать от своих детей?»

Об отношениях в семье Елены можно почитать здесь.