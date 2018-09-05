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Глава региона посетила отремонтированный за 40 млн рублей детский сад
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Глава региона посетила отремонтированный за 40 млн рублей детский сад 

75.RU 32 минуты назад
Фото: 75.RU
Губернатор осмотрела детские спальни, пищеблок, медицинский кабинет и территорию для прогулок детей возле детского сада. Как отметили в пресс-службе, в здании, которое не ремонтировали более 20 лет, полностью заменили инженерные системы, установили вентиляцию и тёплые полы. Модернизацию начали после личного вмешательства главы региона. Напомним, что официальное открытие, на котором побывали первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков и министр территориального развития края Виктор Паздников, прошло 2 июля.
Первый замгубернатора на открытии детского сада «Сказка» в селе Икабья 2 июля.
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