Глава региона посетила отремонтированный за 40 млн рублей детский сад

Губернатор осмотрела детские спальни, пищеблок, медицинский кабинет и территорию для прогулок детей возле детского сада. Как отметили в пресс-службе, в здании, которое не ремонтировали более 20 лет, полностью заменили инженерные системы, установили вентиляцию и тёплые полы. Модернизацию начали после личного вмешательства главы региона. Напомним, что официальное открытие, на котором побывали первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков и министр территориального развития края Виктор Паздников , прошло 2 июля.

Первый замгубернатора на открытии детского сада «Сказка» в селе Икабья 2 июля.