Мальчика с «волчьей пастью» усыновят французы

Двойное предательство

В этом году в Чумаковской школе-интернате шесть первоклассников. Среди них мог оказаться и Андрей — ему уже семь лет. Но он только на следующий год сможет пойти в школу, причем, в Париже.

Судьба у мальчика непростая. В год он попал в Новосибирский детский дом, потом был другой. И вот, казалось, судьба улыбнулась — Андрея взяла «любящая и порядочная» семья. Мама учитель-логопед. Вроде все было хорошо, Андрюша ходил в детский сад, рос, развивался. Но на тот момент мамаша выплатила ипотеку, а потом все просто — сдала малыша обратно в детский дом. Ссылаясь на то, что он проблемный ребенок, и она не справляется. Потом женщина уехала в Краснодар.

В характеристике, которую предоставил детский сад совершенно ничего не сказано, что мальчик проблемный. Напротив: ребенок добрый, контактный, общительный. Да, у Андрея есть нарушение речи из-за того, что у него врожденная расщелина твердого и мягкого неба. Но ребенок интеллектуально развит. Общаясь с корреспондентом VN.ru , мальчик рассказывал, на чем приехал из лагеря, а потом вдруг забеспокоился, что в машине оставил кролика, которого ему подарила французская семья Клод и Мюрель.

История со счастливым концом

Недавно на мальчика обратила внимание семья из Франции — на фото он им очень приглянулся. Клод и Мюрель захотели ближе познакомиться с Андреем. Для этого они приехали в Россию, в Чумаковскую школу-интернат, и провели с мальчиком четыре счастливых дня.

— Мальчик к ним сразу пошел, у них были очень теплые отношения, общались через переводчика. Будущие родители учили Андрея простым французским словам, говорить «мама, папа, мерси», бонжур». Они подарили ему мягкий теплый плед. Мама сама нашила на него картинки животных, кролика, такого, как у них дома, было очень мило и трогательно, — рассказал VN.ru Петр Новиков , директор школы-интерната.

Клод и Мюрель живут на окраине Парижа, у них большой уютный дом, двое детей, старшей дочери 14 лет, сыну 8 лет. Папа работает на железной дороге, мама в гостинице. У них на родине уже знают, что в семье скоро появится особенный малыш.

— Они католики, и им очень важно общественное мнение. Кто берет особенного ребенка, тот пользуется особым уважением, их почитают, — комментирует Петр Иванович.

Недавно из Парижа для Андрея пришла бандероль, где были вложены фотографии будущей его семьи. Он сразу их признал и громко сказал: «Это мои родители». Андрей внешне очень похож на папу: те же темные волосы, доброе открытое лицо. Мюрель при встрече сказала переводчику, что он вылитый Клод. Рядом со снимками лежали рисунки животных, которые живут в этой счастливой семье: кошка, попугай, кролик. Скоро Андрей лично познакомится с ними и сможет их погладить. Клод и Мюрель уже решили, что Андрей будет учиться в двуязычной школе — свои русские корни не стоит забывать.

«Тебя солнышко в макушку поцеловало»

А пока Андрюша находится в Чумаковской школе-интернате. Он прошел обследование, и на днях ему будут делать операцию в областной больнице, оперировать небо. В эти дни, которые он будет находиться в больнице, рядом с ним будет будущая мама Мюрель. Она прилетит к своему сыну из Парижа и окружит его заботой и теплотой.

В октябре состоится областной суд. Пройдут два заседания, где будут присутствовать Петр Новиков, Андрей, специалисты, которые работали во время контакта ребенка с будущими родителями, и потом суд вынесет решение. Сотрудники Чумаковской школы-интерната ждут с нетерпением этого дня и уверены, что все будет хорошо — иначе и не может быть.

— Я ему говорю, тебя солнышко в макушку поцеловало. Повезло тебе, француз ты наш, — говорит Петр Иванович.

Это не единичный случай, когда наших детей усыновляют или удочеряют иностранные граждане. Сейчас трое детей живут в Испании, один в Америке и вот появился француз. Педагоги и воспитатели школы поддерживают с иностранными семьями отношения. Родители детей присылают фотографии, письма, где каждая строчка пропитана теплотой и уважением ко всем людям, которые подарили им безграничное счастье — стать родителями. А на фото счастливые дети. Директор школы-интерната отмечает, что фотография расскажет больше, чем письма. Ему, педагогу с сорокалетним стажем, это особенно заметно: «Я радуюсь за детей. У них лето почти круглый год, солнце, пляж, живут на берегу моря. Это здорово. Какие они счастливые, в семьях меняются, расцветают».