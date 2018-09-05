Как бесплатно оздоровить ребёнка осенью? 

Фото miemigration.ru У владимирских школьников (учащихся до 15 лет включительно) появилась уникальная возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях соседнего региона. Оздоровиться предлагают в Ивановской области в следующих лагерях: («Зеленый городок», «Березовая роща», «Решма», «Плес»). Все они будут работать в осенне-зимний период.
Для того чтобы получить туда путёвку, необходимо обратиться в отдел организации оздоровления и отдыха детей Детского оздоровительно-образовательного центра, который находится во Владимире на улице Юбилейная, 44.
Правда, путёвку в лагерь дадут в том случае, если родитель, подающий заявление, имеет официальное трудоустройство. Это обязательный пункт. К слову, если отдых выпадет на учебное время, то в оздоровительных организациях предполагается и обучение школьников.
На официальном сайте горадминистрации выложили и график заездов в оздоровительные лагеря:
«Зеленый городок»:
28.09.2018 — 18.10.2018
21.10.2018 — 10.11.2018
13.11.2018 — 03.12.2018
06.12.2018 — 26.12.2018
28.12.2018 — 17.01.2018
«Березовая роща»:
24.10.2018 — 13.11.2018
15.11.2018 — 05.12.2018
29.12.2018 — 18.01.2018
«Решма»:
02.10.2018 — 22.10.2018
24.10.2018 — 13.11.2018
15.11.2018 — 05.12.2018
«Плес»:
21.10.2018 — 10.11.2018
28.12.2018 — 17.01.2018
По всем вопросам родителей или законных представителей просят обращаться по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44, каб. 210, тел: 21-02-26, факс: 30-56-06,
Email: doospc@edu.vladimir-city.ru; doospc@yandex.ru