Как бесплатно оздоровить ребёнка осенью?

Фото miemigration.ru У владимирских школьников (учащихся до 15 лет включительно) появилась уникальная возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях соседнего региона. Оздоровиться предлагают в Ивановской области в следующих лагерях: («Зеленый городок», «Березовая роща», «Решма», «Плес»). Все они будут работать в осенне-зимний период.

Для того чтобы получить туда путёвку, необходимо обратиться в отдел организации оздоровления и отдыха детей Детского оздоровительно-образовательного центра, который находится во Владимире на улице Юбилейная, 44.

Правда, путёвку в лагерь дадут в том случае, если родитель, подающий заявление, имеет официальное трудоустройство. Это обязательный пункт. К слову, если отдых выпадет на учебное время, то в оздоровительных организациях предполагается и обучение школьников.

На официальном сайте горадминистрации выложили и график заездов в оздоровительные лагеря:

«Зеленый городок»:

28.09.2018 — 18.10.2018

21.10.2018 — 10.11.2018

13.11.2018 — 03.12.2018

06.12.2018 — 26.12.2018

28.12.2018 — 17.01.2018

«Березовая роща»:

24.10.2018 — 13.11.2018

15.11.2018 — 05.12.2018

29.12.2018 — 18.01.2018

«Решма»:

02.10.2018 — 22.10.2018

24.10.2018 — 13.11.2018

15.11.2018 — 05.12.2018

«Плес»:

21.10.2018 — 10.11.2018

28.12.2018 — 17.01.2018

По всем вопросам родителей или законных представителей просят обращаться по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44, каб. 210, тел: 21-02-26, факс: 30-56-06,

Email: doospc@edu.vladimir-city.ru; doospc@yandex.ru