Бизнес с малышами на руках: истории ростовских мам — часть 2

Арина сама планирует свой рабочий процесс и получает от работы удовольствие

Мы уже рассказывали вам истории трех ростовчанок, которые, находясь в декрете, воплотили свои давние мечты и проявили себя творчески.

Материнство не ставит крест на карьере. Очень многие мамы начинают свой бизнес и после декрета не возвращаются на работу по найму. Главная мотивация для них — возможность самим планировать рабочий процесс. Одни занимаются онлайн-консультированием, другие выбирают работу копирайтером или вебмастером. Героини нашего материала развивают свой бизнес в декрете, успешно совмещая семью и предпринимательство.

Арина Шаталова, 29 лет. Сын Ярослав, 2 года 9 месяцев.

Профессия до декрета — специалист по социальному сервису и туризму.

Новое дело — фитнес-тренер.

Девушка не расстается с малышом даже во время работы

Арина — коренная ростовчанка. Закончила РГУПС по специальности социальный сервис и туризм. Параллельно училась в школе олимпийского резерва. С 17 лет работала тренером. До появления в семье малыша Арина работала в фитнес-клубе, который сама организовала. Девушка была и инструктором танцевальных направлений, и менеджером.

— Впервые я взяла Ярика на тренировку, когда ему было всего три месяца. А когда ему исполнилось три года, мы стали вести тренировки вместе, — вспоминает Арина. — Потом я стала куратором международного движения «Мама плюс малыш». Детям это очень нравилось — мамы рядом, а вокруг много малышей. Когда они подрастают, то сами говорят: «Мама, пойдем на тренировку. Там мои друзья».

Маленький Ярик с удовольствием идет с мамой на тренировку

Девушка уверена, что такой профессиональный подход помогает мамочкам восстановиться после родов. Кроме тренировок, она организовывает пикники для мам, проводит аквааэробику с детками и многое другое.

Даже дома молодая мама поддерживает форму и продолжает заниматься

— Это стало уже главным делом в жизни. В прошлом году мы стали проводить большие семейные фестивали, где вне зависимости от возраста каждый может найти себе занятие, — рассказала ростовчанка. — Мамы расслаблялись и чувствовали себя красотками. Даже для пап проводились мастер-классы. Идея фестиваля была в том, чтобы показать, как можно отдыхать всей семьей и развиваться.

Во время мастер-классов каждая мамочка находит для себя задание

На достигнутом Арина не останавливается. Не так давно она решила, что нужно запустить конкурс красоты для успешных и молодых мам.

Девушки с удовольствием приняли участие в конкурсе

— Один из этапов конкурса — защита своего бизнес-проекта. Потом мы стали ездить в фитнес-туры с мамами. После таких поездок взаимоотношения в семьях улучшаются, а детки развиваются.

Главным критиком в работе для Арины является Ярик

В этом году Арина уже создала свой бренд. Девиз фитнес-мамы: «Быть мамой легко».

Во всем молодую мамочку поддерживают любимый супруг и малыш

Совет от Арины Шаталовой

— Отпуск по уходу за ребенком — это замечательное время для того, чтобы открыть в себе новые таланты и выбрать интересное увлечение, — поделилась эмоциями Арина. — Как говорится: «Было бы желание — возможности найдутся». Поверьте: и на дому молодая мамочка может успешно зарабатывать вполне достойные деньги. Именно декрет может дать вам тот толчок, который изменит жизнь к лучшему! Работа на дому для мам становится и отдушиной, и способом заработка.

Мама двоих детей всегда хотела заниматься творчеством

Профессия до декрета — инженер, лингвист.

Новое дело — скрапбукинг.

Юлия родилась в селе Дубовское. Закончила радиотехнический университет в Таганроге. Получила две профессии: инженер и лингвист. Восемь лет назад она вышла замуж и родила чудесную дочь Лизу.

Маленькая Лиза обожает играть с маминым рукоделием

Юля всегда знала, что является творческим человеком. Еще до декретного отпуска она увлеклась скрапбукингом — стала делать альбомы, шкатулки и коллажи из специальных материалов. Находясь в декретном отпуске с маленькой Лизой, Юля решила заняться любимым делом.

Свои первые работы Юля делала для своих малышей

— У меня появилось много идей, которые можно воплотить вместе с ребенком, — рассказала Юля. — Если честно, то дети меня и вдохновили. Я стала шить, смотрела уроки в интернете. Любовь к творчеству — это у нас семейное. Моя бабушка преподавала в школе трудовое обучение. И хоть ей сейчас уже 72 года, она до сих пор рисует, вяжет и даже занимается скульптурой. Иногда я ей говорю: «Бабушка, если бы мне не достались твои гены, я бы сейчас жила спокойно». (Смеется.)

Постепенно дом молодой мамочки стал наполняться изящными и интересными работами

Когда творческих работ накопилось много, девушка решила создать паблик, который посвятила рукоделию. Там она размещает работы и делится секретами их изготовления. Что-то продается. Благодаря новому мини-бизнесу у молодой мамочки есть стабильный доход. Не отстает и муж Юлии. Мужчина всячески поддерживает супругу, и сам не прочь порукоделить.

Свои работы девушка дарила близким и друзьям

— С супругом мне очень повезло. Он сидит с детьми, когда я занята, и сам делает уникальные вещи, — рассказала мама двоих детей. — Например, развивающую доску для детей от 1,5 лет. На ней — разные шнурочки, лабиринты, двери — всё, что развивает у малышей детскую моторику и мышление. А когда дочка выросла, ей стало неинтересно, и муж сделал из доски сундук. Теперь Лиза складывает туда игрушки. А еще он встроил в сундук плеер — ребенок слушает сказки и музыку.

Лиза обожает эту развивающую доску

По словам девушки, супруг стал ее опорой в декретном отпуске. Мужчина уверял, что заниматься всегда нужно любимым делом, тогда оно будет приносить и удовольствие, и доход.

Помогает маме в творчестве и младший сыночек Илюша

— Мы хотели купить дочери детскую кухню, но не могли найти подходящую. Тогда муж сделал ее сам. Из кранов течет вода, есть конфорка, горят огонечки, — рассказала Юля. — Скоро появится стиральная машина и микроволновка.

Такие творческие подарки для детей в радость папе и маме

Сейчас Юля планирует развивать свои группы в соцсетях. У нее много идей и проектов. Она уверена, что вместе с мужем добьется успеха.

В творческой работе Юлию вдохновляют ее дети

Совет от Юлии Овчинниковой

— Знайте, что каждый ваш ребенок является огромным источником вдохновения. Дети — это двигатель, а не тормоз. Мечтайте, дерзайте, и у вас всё получится! — уверена девушка.

Все наши героини уверены, что какой бы вариант мамочки ни выбрали — фриланс, смена деятельности или бизнес-идея, — главное, понимать, что любая деятельность, которой вы увлекаетесь, должна приносить вам радость и чувство уверенности в себе.