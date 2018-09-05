Арина сама планирует свой рабочий процесс и получает от работы удовольствие
Мы уже рассказывали вам истории трех ростовчанок, которые, находясь в декрете, воплотили свои давние мечты и проявили себя творчески.
Материнство не ставит крест на карьере. Очень многие мамы начинают свой бизнес и после декрета не возвращаются на работу по найму. Главная мотивация для них — возможность самим планировать рабочий процесс. Одни занимаются онлайн-консультированием, другие выбирают работу копирайтером или вебмастером. Героини нашего материала развивают свой бизнес в декрете, успешно совмещая семью и предпринимательство.
Арина Шаталова, 29 лет. Сын Ярослав, 2 года 9 месяцев.
Профессия до декрета — специалист по социальному сервису и туризму.
Новое дело — фитнес-тренер.
Девушка не расстается с малышом даже во время работы
Арина — коренная ростовчанка. Закончила РГУПС по специальности социальный сервис и туризм. Параллельно училась в школе олимпийского резерва. С 17 лет работала тренером. До появления в семье малыша Арина работала в фитнес-клубе, который сама организовала. Девушка была и инструктором танцевальных направлений, и менеджером.
— Впервые я взяла Ярика на тренировку, когда ему было всего три месяца. А когда ему исполнилось три года, мы стали вести тренировки вместе, — вспоминает Арина. — Потом я стала куратором международного движения «Мама плюс малыш». Детям это очень нравилось — мамы рядом, а вокруг много малышей. Когда они подрастают, то сами говорят: «Мама, пойдем на тренировку. Там мои друзья».
Маленький Ярик с удовольствием идет с мамой на тренировку
Девушка уверена, что такой профессиональный подход помогает мамочкам восстановиться после родов. Кроме тренировок, она организовывает пикники для мам, проводит аквааэробику с детками и многое другое.
Даже дома молодая мама поддерживает форму и продолжает заниматься
— Это стало уже главным делом в жизни. В прошлом году мы стали проводить большие семейные фестивали, где вне зависимости от возраста каждый может найти себе занятие, — рассказала ростовчанка. — Мамы расслаблялись и чувствовали себя красотками. Даже для пап проводились мастер-классы. Идея фестиваля была в том, чтобы показать, как можно отдыхать всей семьей и развиваться.
Во время мастер-классов каждая мамочка находит для себя задание
На достигнутом Арина не останавливается. Не так давно она решила, что нужно запустить конкурс красоты для успешных и молодых мам.
Девушки с удовольствием приняли участие в конкурсе
— Один из этапов конкурса — защита своего бизнес-проекта. Потом мы стали ездить в фитнес-туры с мамами. После таких поездок взаимоотношения в семьях улучшаются, а детки развиваются.
Главным критиком в работе для Арины является Ярик
В этом году Арина уже создала свой бренд. Девиз фитнес-мамы: «Быть мамой легко».
Во всем молодую мамочку поддерживают любимый супруг и малыш
Совет от Арины Шаталовой
— Отпуск по уходу за ребенком — это замечательное время для того, чтобы открыть в себе новые таланты и выбрать интересное увлечение, — поделилась эмоциями Арина. — Как говорится: «Было бы желание — возможности найдутся». Поверьте: и на дому молодая мамочка может успешно зарабатывать вполне достойные деньги. Именно декрет может дать вам тот толчок, который изменит жизнь к лучшему! Работа на дому для мам становится и отдушиной, и способом заработка.
Мама двоих детей всегда хотела заниматься творчеством
Юлия Овчинникова, 30 лет. Дочь Лиза, 2,5 года, сын Илья, 10 месяцев.
Профессия до декрета — инженер, лингвист.
Новое дело — скрапбукинг.
Юлия родилась в селе Дубовское. Закончила радиотехнический университет в Таганроге. Получила две профессии: инженер и лингвист. Восемь лет назад она вышла замуж и родила чудесную дочь Лизу.
Маленькая Лиза обожает играть с маминым рукоделием
Юля всегда знала, что является творческим человеком. Еще до декретного отпуска она увлеклась скрапбукингом — стала делать альбомы, шкатулки и коллажи из специальных материалов. Находясь в декретном отпуске с маленькой Лизой, Юля решила заняться любимым делом.
Свои первые работы Юля делала для своих малышей
— У меня появилось много идей, которые можно воплотить вместе с ребенком, — рассказала Юля. — Если честно, то дети меня и вдохновили. Я стала шить, смотрела уроки в интернете. Любовь к творчеству — это у нас семейное. Моя бабушка преподавала в школе трудовое обучение. И хоть ей сейчас уже 72 года, она до сих пор рисует, вяжет и даже занимается скульптурой. Иногда я ей говорю: «Бабушка, если бы мне не достались твои гены, я бы сейчас жила спокойно». (Смеется.)
Постепенно дом молодой мамочки стал наполняться изящными и интересными работами
Когда творческих работ накопилось много, девушка решила создать паблик, который посвятила рукоделию. Там она размещает работы и делится секретами их изготовления. Что-то продается. Благодаря новому мини-бизнесу у молодой мамочки есть стабильный доход. Не отстает и муж Юлии. Мужчина всячески поддерживает супругу, и сам не прочь порукоделить.
Свои работы девушка дарила близким и друзьям
— С супругом мне очень повезло. Он сидит с детьми, когда я занята, и сам делает уникальные вещи, — рассказала мама двоих детей. — Например, развивающую доску для детей от 1,5 лет. На ней — разные шнурочки, лабиринты, двери — всё, что развивает у малышей детскую моторику и мышление. А когда дочка выросла, ей стало неинтересно, и муж сделал из доски сундук. Теперь Лиза складывает туда игрушки. А еще он встроил в сундук плеер — ребенок слушает сказки и музыку.
Лиза обожает эту развивающую доску
По словам девушки, супруг стал ее опорой в декретном отпуске. Мужчина уверял, что заниматься всегда нужно любимым делом, тогда оно будет приносить и удовольствие, и доход.
Помогает маме в творчестве и младший сыночек Илюша
— Мы хотели купить дочери детскую кухню, но не могли найти подходящую. Тогда муж сделал ее сам. Из кранов течет вода, есть конфорка, горят огонечки, — рассказала Юля. — Скоро появится стиральная машина и микроволновка.
Такие творческие подарки для детей в радость папе и маме
Сейчас Юля планирует развивать свои группы в соцсетях. У нее много идей и проектов. Она уверена, что вместе с мужем добьется успеха.
В творческой работе Юлию вдохновляют ее дети
Совет от Юлии Овчинниковой
— Знайте, что каждый ваш ребенок является огромным источником вдохновения. Дети — это двигатель, а не тормоз. Мечтайте, дерзайте, и у вас всё получится! — уверена девушка.
Все наши героини уверены, что какой бы вариант мамочки ни выбрали — фриланс, смена деятельности или бизнес-идея, — главное, понимать, что любая деятельность, которой вы увлекаетесь, должна приносить вам радость и чувство уверенности в себе.