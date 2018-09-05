В России количество сирот снизилось до рекордно низкого уровня

По информации от 1 сентября 2018 года из банка данных о детях-сиротах 47,8 тыс. детей живут без родителей, за последние 10 лет количество воспитанников в детских домах уменьшилось на 67,8 тыс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, уменьшение количества сирот связано с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот семьям. Также эксперты отмечают тенденцию с увеличением количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

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