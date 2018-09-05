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В России число сирот достигло рекордно низкого уровня
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В России число сирот достигло рекордно низкого уровня 

Клопс.Ru + ещё 1 54 минуты назад
В России зафиксировали рекордно низкое число детей в сиротских учреждениях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой Минпросвещение.
На 1 сентября 2018 года в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет. Пять лет назад их было 69 тысяч, а в 2008 году — 115,6. Эксперты связывают это с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приёмным семьям. Кроме того, они получают выплаты, размер которых зависит от субъекта, формы устройства, числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. В стране также работают школы приёмных родителей и большое число организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.
"В России наблюдается ещё и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок", — отметил член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Минпросвещения Армен Попов.
Ранее стало известно, что в Калининградской области оставят только четыре учреждения для детей-сирот.
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