В России число сирот достигло рекордно низкого уровня

В России зафиксировали рекордно низкое число детей в сиротских учреждениях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой Минпросвещение.

На 1 сентября 2018 года в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет. Пять лет назад их было 69 тысяч, а в 2008 году — 115,6. Эксперты связывают это с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приёмным семьям. Кроме того, они получают выплаты, размер которых зависит от субъекта, формы устройства, числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. В стране также работают школы приёмных родителей и большое число организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.

"В России наблюдается ещё и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок", — отметил член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Минпросвещения Армен Попов.

Ранее стало известно, что в Калининградской области оставят только четыре учреждения для детей-сирот.