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Воспитанники центров содействия Приморья провели каникулы вместе с семьями
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Воспитанники центров содействия Приморья провели каникулы вместе с семьями
Primpress
55 минут назад
Женский форум
Фото:
Primpress
Этим летом более 350 воспитанников детских учреждений Приморского края поучаствовали в акции «Каникулы в семье». Каждый из них имел возможность почувствовать, каково это — жить в дружной и полноценной семье, сообщает PRIMPRESS.
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