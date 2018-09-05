Воспитанники центров содействия Приморья провели каникулы вместе с семьями

Этим летом более 350 воспитанников детских учреждений Приморского края поучаствовали в акции «Каникулы в семье». Каждый из них имел возможность почувствовать, каково это — жить в дружной и полноценной семье, сообщает PRIMPRESS.