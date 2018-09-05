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Воспитанники центров содействия Приморья провели каникулы вместе с семьями
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Воспитанники центров содействия Приморья провели каникулы вместе с семьями 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
Этим летом более 350 воспитанников детских учреждений Приморского края поучаствовали в акции «Каникулы в семье». Каждый из них имел возможность почувствовать, каково это — жить в дружной и полноценной семье, сообщает PRIMPRESS.
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