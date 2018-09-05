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Максакова отказалась делать аборт
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Максакова отказалась делать аборт 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
Фото: Passion.ru
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова пожаловалась на образ «матери-кукушки», который создают вокруг нее, и в доказательство обратного рассказала о своем отказе делать аборт. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на выпуск шоу «Vласть vs Vлащенко».
По словам Максаковой, о своей беременности дочерью Людмилой она узнала уже после расставания с Владимиром Тюриным. С этим человеком Максакова жила в незарегистрированном браке.
«Няня [старшего сына — прим.ред.] сама приносила мне таблетки, которые я бы лучше выпила, потому что я не справлюсь с двумя детьми, надо сделать аборт», — призналась певица.
Женский форум
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