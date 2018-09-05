Дети ждут. Одинокие ребята края мечтают узнать, что такое семья

В банке данных детей-сирот Приморского края находятся 1 820 анкет. Каждая из них скрывает сложный жизненный путь ребёнка. Детские судьбы объединяет одна беда — отсутствие материнского тепла и родительской поддержки. Надеемся, что герои сегодняшней публикации обязательно найдут своих новых маму и папу, потому что у каждого ребёнка должна быть семья.

Ольга Т., 1 год 2 месяца

(номер анкеты 93td4-c4sg)

Девочка родилась в июле 2017.

Будущие родители могут взять тихую и спокойную Олю под опеку. У малышки 2-я группа здоровья. Мама оставила девочку в больнице, а о папе ничего не известно. Братьев и сестёр нет.

Павел Б., 10 месяцев

(номер анкеты: 93td4-cu2o)

Мальчик родился в ноябре 2017.

Паша совершенно не капризный ребёнок, хорошо спит, размеренно изучает окружающий мир. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. О родителях ребёнка ничего не известно. Братьев и сестёр нет.

Виктор К., 4 года

(номер анкеты: 93td4-48ao)

Мальчик родился в июле 2014

Витя очень коммуникабельный, любит играть с игрушками, строить из кубиков домики и слушать сказки. В соответствии с возрастом соблюдает нормы гигиены: умывается, чистит зубки, сам одевается. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: опека. Отец неизвестен, мама находится в тюрьме.

У Вити есть старшая сестра Алина Г., 14 лет (номер анкеты: 93aeg-ajs8)

Девочка родилась в апреле 2004.

Алина спокойная, молчаливая, рассудительная и ответственная. Уважительно относится к взрослым. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Александр К., 4 года

(номер анкеты: 93td4-4xkw)

Мальчик родился в мае 2014.

Коммуникабельный Саша любит слушать потешки, играть с машинками и рассматривать картинки в книгах. Душа любой детской компании. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Мама и папа лишены родительских прав. Братьев и сестёр нет.

Дмитрий Л., 10 лет (номер анкеты: 93td4-422o)

Мальчик родился в ноябре 2007.

По характеру Дима импульсивен, остро нуждается в родительской любви и ласке. Высоко ценит дружбу со своими товарищами. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Мама лишена прав, отец неизвестен. Есть братья или сёстры.

Владимир Л., 9 лет (номер анкеты: 93n1k-ig74)

Мальчик родился в декабре 2008.

Вова общительный, любознательный и открытый ребёнок. Легко идёт на контакт и заводит новых друзей. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Мама лишена прав, отец неизвестен. Братьев и сестёр нет.

Максим С., 7 лет (номер анкеты: 93n1k-e8sg)

Мальчик родился в феврале 2011

Максим — общительный, улыбчивый и добрый парень. Любит обниматься, легко идёт на контакт. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: опека. Родители ограничены судом в правах.

У Максима есть старший брат Александр С., 8 лет (номер анкеты: 93n1k-e2gw)

Мальчик родился в феврале 2010

Саша контактный, застенчивый ребёнок. Заботится о брате. 2-а группа здоровья.

Сергей Н., 4 года

(номер анкеты: 93n1k-7qrk)

Мальчик родился в январе 2014.

Серёжа активный, очень подвижный ребёнок. С интересом занимается с игрушками, особенно музыкальными и крутящимися. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: опека. Мама лишена прав, отец сидит в тюрьме. Есть братья или сёстры.

Анна Д., 10 лет (номер анкеты: 93n1k-7x8g)

Девочка родилась в марте 2008.

Аня общительная и активная. Легко заводит друзей, слушает воспитателей. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: опека. Мама оставила ребёнка в учреждении, отец неизвестен.

У Ани есть старший брат Иван Д., 14 лет (номер анкеты: 93n1k-83k0)

Мальчик родился в феврале 2004.

Ваня активный, но рассудительный парень. Любит подвижные игры, заботится о сестре. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Мама лишена прав, отец неизвестен.

Алина Ч., 9 лет (номер анкеты: 93n1k-89mo)

Девочка родилась в сентябре 2009.

Аля очень подвижная и энергичная малышка. Легко находит контакт со взрослыми, любит общаться и узнавать что-то новое. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Мама лишена прав, отец умер. Есть братья или сёстры.

Александра А., 8 лет (номер анкеты: 93n1k-2npc)

Девочка родилась в сентябре 2010 года.

Саша спокойная, добрая, очень любит внимание. 3-я группа здоровья. У Саши есть два старших брата: Никита и Артём.

Никита А., 11 лет (номер анкеты: 93n1k-2b28)

Мальчик родился в июле 2007.

Никита — активный и общительный ребёнок. Любит внимание и ласку. Заботится о младших брате и сестре. 2-я группа здоровья.

Артём А., 10 лет (номер анкеты: 93n1k-2hds)

Мальчик родился в августе 2008.

Тёма добрый, активный, внимательный ребёнок. Легко находит общий язык как с детьми, так и с взрослыми. 2-я группа здоровья. Возможные формы устройства детей: усыновление или опека. Мама ребят лишена прав, отец неизвестен.

Богдан Б., 2 года (номер анкеты: 93td4-4eo0). Мальчик родился в апреле 2016. Без родительской любви Богдан совсем закрылся в себе: почти не проявляет эмоции, беспокойно спит и капризничает. Только любящие мама и папа смогут вернуть ребёнку настоящее беззаботное детство. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: опека. Мама оставила мальчика в роддоме, отец неизвестен.

У Богдана есть старшая сестра Мария Д., 4 года (номер анкеты: 93n1k-1y0w). Девочка родилась в феврале 2014. Маша — полная противоположность брату: спокойная, неплаксивая, любознательная, при общении проявляет интерес и внимательно слушает. 3-я группа здоровья. Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

Если герои нашей статьи затронули ваши душевные струны, то по всем вопросам семейного устройства следует обращаться в нижеприведённые организации:

Департамент образования и науки Приморского края, и. о. директора департамента Мартыненко Оксана Олеговна, 690110, Владивосток, ул. Алеутская, 45а, телефон: 8 (423) 2-402-804, факс (приемная): 8 (423) 2-40-16-16, электронная почта: education2006@primorsky.ru, сайт: http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/;

Отдел охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края, начальник отдела Евгения Валерьевна Бик, консультант Татьяна Валерьевна Кручинина, ведущий специалист-эксперт: Майя Николаевна Честных; телефон: 8 (423) 2-400-400, факс: 8 (423) 2-400-400, часы приёма граждан: с 9.00 до 12.00.

Посмотреть анкеты других детей, с нетерпением ожидающих судьбоносной встречи с новой семьёй, можно на сайте: http://www.usynovite.ru/db/.