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На Ямале впервые за 20 лет обнаружена смертельная детская болезнь
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На Ямале впервые за 20 лет обнаружена смертельная детская болезнь 

Уральский меридиан + ещё 7 47 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Ноябрьске впервые за 20 лет врачи Центральной Ноябрьской городской больницы выявили 2 случая заболевания корью. Смертельно опасную инфекцию обнаружили у двоих годовалых малышей. Об этом 6 августа 2018 года сообщило издание «Красный Север».
По словам заместителя главного врача по педиатрии Ирины Обозной, годовалый малыш заразился корью еще в августе 2018 года на отдыхе и заразил второго по возвращению в родной город.
Корь не входит в список опасных заболеваний, по причине, тотальной вакцинации. На сегодняшний день в благополучных, с медицинской точки зрения, странах свести случаи заболевания до минимума. Однако с 2010 года отмечается рост количества заболевших.
20 августа 2018 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном количестве инфицированных корью в Европейском союзе. За первые 6 месяцев 2018 года корью заболело более 41 тыс. человек из них 37 случаев оказались смертельны. В России зафиксировано не более 1000 заболевших.
Стоит помнить, что корь особенно опасна для детей до 5 лет и взрослых. Без осложнений корью болеют дети дошкольного и школьного возраста. После у них сохраняется устойчивый иммунитет к этому инфекционному заболеванию. Интересно, что иммунитет матери, переболевшей корью, передается ребенку и сохраняется организмом малыша первые 3 месяца. Однако, врачи утверждают, что единственный способ защититься от кори — вакцинация.
Источник превью: ru.slovoidilo.ua
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