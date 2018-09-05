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В Ноябрьске зарегистрировано два случая кори
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В Ноябрьске зарегистрировано два случая кори 

Красный Север 24 минуты назад
Фото: Красный Север
Врачи говорят, что этой болезни не было в нефтяной столице округа более двадцати лет.
Как рассказала «Красному Северу» заместитель главного врача по педиатрии Ирина Обозная, в обоих случаях заболели малыши: один возрастом до года, второй чуть старше. В августе ребенок заразился корью за пределами Ямала, приехал домой, второй малыш заболел, находясь с ним в контакте.
Медики считают вакцинацию единственным действенным методом профилактики против кори. И напоминают о необходимости прививаться. Плановую противокоревую вакцину вводят детям в возрасте 12–15 месяцев, ревакцинация проходит в шесть лет.
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