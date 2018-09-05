5 правил, которые помогут воспитать ребенка щедрым и отзывчивым

Эти премудрости позволят вам шаг за шагом развить в детях лучшие качества.

Кого из нас в детстве не одергивали родители, когда сосед по песочнице вдруг просил у нас совочек или ведро? «Поделись с Петей, не будь жадиной!» — эти слова наверняка слышал каждый. Но всегда ли такой метод воспитания дает свои плоды?

Конечно, мы делились с Петей (а был ли у нас выход?), но часто после такого акта «насильственной щедрости» испытывали стыд и досаду.

А потом мы выросли с чувством, что мы всегда кому-то что-то должны, всегда немного виноваты перед другими людьми, которым не отдали чего-то своего. Если мы считаем, что благотворительность начинается с такой насильственной мотивации, то это неверно. Желание поделиться приходит из чувства наполненности (душевной и финансовой), а не из чувства долженствования.

Поэтому именно сегодня, в Международный день благотворительности, мы рассказываем о правилах, которых стоит придерживаться родителям, если они хотели бы воспитать ребенка по-настоящему щедрым и отзывчивым человеком.

Будьте внимательны к словам

Прислушивайтесь к себе. Не стоит сразу же стыдить и ругать ребенка, если, по вашему мнению, он не проявляет щедрости в общении со сверстниками. Зато обязательно отметьте даже самое незначительное проявление щедрости. Ребенок обязательно захочет вновь услышать похвалы и поощрения и повторит те поступки, которые их вызвали.

Будьте для ребенка примером

Да, как бы банально это ни звучало, но лучше всего ребенок усвоит, что нельзя оставаться равнодушным к окружающим, если у него перед глазами будет пример родителей. Вовлекайте ребенка в процесс выбора подарков близким и друзьям, оказывайте людям помощь и не проходите мимо нуждающихся.

Покажите вашему чаду, что добрые дела приносят радость не только тому, для кого они делаются, но и самому дарителю.

Читайте книги и смотрите мультфильмы

Посмотрите с ребенком мультфильмы, герои которых делятся друг с другом. Например, «Мешок яблок», в котором показывается, что щедрость помогает завести хороших друзей. Также можно почитать вместе с детьми поучительные истории о том, к чему приводят жадность и черствость.

Одной из таких историй может стать «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса . Пример скряги мистера Скруджа, который понял, что богатство отнюдь не приносит счастья, покажет ребенку, насколько важно в жизни уметь делиться с кем-то.

Расставьте точки над «i»

Очень важно заранее объяснить ребенку разницу между «своим» и «чужим». Пусть у него присутствует четкое определение того, какими вещами он имеет право распорядиться по своему усмотрению, а какими — нет.

Это не только воспитает в ребенке щедрость, но и привьет чувство ответственности.

Объясните, что делиться может только тот, кто «наполнен» сам Когда человек удовлетворил свои базовые потребности, благотворительность может стать для него способом саморазвития, душевного роста.

Конечно, ребенку, тем более маленькому, это не удастся. Зато можно сделать другое. Научить его грамотно распределять свои физические и душевные «ресурсы», беречь свое здоровье и настроение. Объяснить раз и навсегда: перед тем как ты помогаешь кому-то другому, в первую очередь надо позаботиться о себе.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!