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Ямал представит лучшие социальные практики на всероссийской выставке-форуме
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Ямал представит лучшие социальные практики на всероссийской выставке-форуме 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа принимает участие в девятой всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет», которая сегодня, 5 сентября, открывается в Челябинске.
Ямал представят руководители региональных департаментов социальной защиты населения и образования, уполномоченный по правам ребенка, а также сотрудники муниципальных учреждений, реализующих инновационные социальные проекты в сфере детства.
Отметим, выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой для демонстрации эффективных решений по реализации указов президента РФ, касающихся защиты детства и Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года. Её организуют Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительство Челябинской области. Выставка-форум проводится в год 10-летия фонда и в первый год Десятилетия детства в России.
В этом году тема выставки-форума — «Приоритеты Десятилетия детства». На выставочной интерактивной площадке Ямала планируют продемонстрировать эффективные социальные практики, направленные на создание для детей благоприятной среды семейного окружения, успешную социализацию несовершеннолетних и развитие их коммуникативных и творческих навыков. Среди них — проекты из Муравленко — «Каждому ребенку тёплый дом», реализуемый администрацией города, и медиацентра «Наша версия» Центра социального обслуживания населения. Это также программа «Правильное и здоровое питание „Путешествие в страну „Кулинария“ центра социальной помощи семье и детям „Гармония“ Ноябрьска и инновационная методика „Автофильм, как антикризис“ центра социального обслуживания населения „Елена“ города Губкинского.
Кроме того, впервые на выставке-форуме представят опыт развития кочевого образования в арктическом регионе, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Также участников мероприятия познакомят с окружным проектом „Премия семья Ямала“, направленным на укрепление института семьи, пропаганду и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
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