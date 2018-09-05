Дошкольное, школьное и вузовское образование за счет средств материнского капитала

ГУ-Главное управление ПФР №3 по г. Москве и Московской области сообщает, что с 2018 года на основании нового федерального законодательства государственная программа материнского капитала расширена и продлена. Семьям с детьми предоставлены новые возможности, в том числе использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Законодательством и ранее предусматривалось направление средств материнского капитала на образовательные услуги для детей. Но до 2018 года направлять средства на эти цели можно было только по истечении трех лет с рождения или усыновления ребенка, давшего право на получение материнского капитала. С 2018 года распорядиться капиталом можно с момента получения государственного сертификата. Средства капитала можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Как и прежде, при направлении средств на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор между организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в организации и расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации.

Возможности материнского капитала имеют отношение к школьникам и студентам. Сейчас средства материнского капитала можно направлять на дополнительные услуги школьного образования и вуза (при наличии лицензии на предоставление соответствующих услуг), в том числе на оплату проживания ребенка в общежитии, при условии, что он проходит обучение в другом городе.

С 2018 года в целом в программе материнского капитала произошли значимые изменения. Во-первых, с 1 января 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.

Во-вторых, как уже говорилось, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

В-третьих, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.