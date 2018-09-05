СНИЛС новорожденным

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования является уникальным и принадлежит только одному человеку. Страховое свидетельство выдается один раз, пожизненно, всем категориям граждан, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. Необходим СНИЛС и новорожденным детям.

Новорожденному ребенку СНИЛС прежде всего нужен для того, чтобы родители могли получить на него полис обязательного медицинского страхования (сегодня это обязательное условие), а также для того, чтобы иметь возможность впоследствии обратиться за предоставлением государственных услуг.

С 2015 года регистрация новорожденных детей в системе обязательного пенсионного страхования осуществляется ПФР на основании информации, получаемой из органов ЗАГС. Работа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и на основании соглашений об информационном взаимодействии между ГУ-Главным управлением ПФР №3 по г. Москве и Московской области и управлениями ЗАГС города Москвы и Московской области. Информация о государственной регистрации рождения ребенка передается органом ЗАГС в ГУ-Главное управление ПФР №3 по г. Москве и Московской области для открытия индивидуального лицевого счета и присвоения страхового номера ребенку.

Сообщаем, чтобы получить страховое свидетельство на ребенка, родителям достаточно обратиться в Клиентскую службу территориального органа ПФР по месту регистрации или фактического проживания, при себе необходимо иметь собственный паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Срок такого обращения — по истечении 10 дней с момента регистрации новорожденного в органах ЗАГС. Изготовление и выдача страхового свидетельства на ребенка Клиентскими службами территориальных органов ПФР осуществляется в режиме реального времени в день обращения одного из родителей ребенка.