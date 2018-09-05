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Мать искупала непослушного сына в унитазе
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Мать искупала непослушного сына в унитазе 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Американка Кейтлин Вольф запечатлела жуткое издевательство над своим трехлетним ребенком. Чтобы наказать малыша за мат, женщина окунула его головой в унитаз.
Непутевая мамаша объяснила, что, услышав нецензурную брань из уст малыша, хотела вымыть ему рот мылом, но потом придумала другое наказание. Шокирующий ролик Кейтлин отправила няне мальчика, а та — своему другу, который выложил ролик в Сеть. Интернет-пользователи такой способ воспитания не оценили. Кроме того, ее действиями заинтересовалась полиция. Теперь Вольф рискует лишиться материнских прав, передает Life.ru.
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