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Пермские химики помогли собрать первоклашек в школу
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Пермские химики помогли собрать первоклашек в школу 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Накануне нового учебного года филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» присоединился к благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которую традиционно проводят «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» и Министерство социального развития Пермского края.
В первых числах сентября молодые активисты филиала вручат собранные заводчанами наборы канцелярских принадлежностей детям из малоимущих и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Традиционно предприятие помогло собраться в школу и детям работников завода, которые в этом году пошли в первый класс. Тридцать девять учеников получили школьные наборы, в которых есть все необходимое для уроков: дневник, тетради, пенал, альбомы, краски, фломастеры, пластилин и многое другое. Такая поддержка экономит время и деньги родителей.
«Думаю, на ближайшие полгода вопрос с канцтоварами для моего первоклассника Димы снят, — прокомментировал газоспасатель филиала «ПМУ» Олег Шардаков. — Это действительно ощутимая поддержка. Времени и средств на подготовку и сборы в школу уходит немало».
Чтобы родители могли сами отвести своего ребёнка первый раз в первый класс, компания предоставляет им дополнительный оплачиваемый выходной, если школьная линейка выпадает на рабочий день. Ещё одним подарком для первоклашек ко Дню знаний из года в год становится экскурсия на завод «Кондитер 8», которую организует профсоюзный комитет филиала «ПМУ». Дети получают уникальную возможность увидеть, как готовятся их любимые сладости, а также своими руками оформляют торты, которыми затем угощают родных.
«Замечательно, что дети наших работников подрастают, успешно учатся, приобщаются к спортивным традициям предприятия. Затем приходят в подростковый трудовой лагерь, который мы ежегодно организуем. Вполне возможно, что некоторые из ребят впоследствии продолжат заводские династии. Предприятие на всех этапах взросления детей оказывает поддержку родителям: организует зимний и летний отдых в детских лагерях, вручает новогодние подарки», — сказала заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в городе Перми по персоналу Ирина Шаркевич.
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