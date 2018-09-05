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Под Челябинском кошку обвинили в убийстве младенца
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Под Челябинском кошку обвинили в убийстве младенца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жители Златоуста Челябинской области обвиняют кошку в убийстве месячного младенца — она якобы запрыгнула на его лицо и ребенок задохнулся.
Младенец скончался в одном из частных домов Златоуста вечером 4 сентября. Тело обнаружила мать. Следов насильственной смерти не обнаружено, сообщается на сайте СУ СК по региону.
Позже выяснилось, что родственники винят в гибели ребенка кошку, которая могла сесть на лицо младенцу и тем самым его удушить, сообщает Ura.ru.
Перед смертью мальчика занесли в дом после прогулки и оставили в коляске. После этого к ребенку запрыгнула кошка, а когда ее оттуда прогнали, младенец был уже мертв.
Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.
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