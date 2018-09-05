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Причины смерти младенца выясняют в Златоусте
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Причины смерти младенца выясняют в Златоусте 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ
Причины смерти младенца, тело которого обнаружили в одном из частных домов, устанавливают в Златоусте, сообщают в региональном следственном управлении СКР.
По предварительным данным, месячного мальчика без признаков жизни вечером 4 сентября нашла его мать. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружили.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее в Челябинской области трёхмесячный ребёнок скончался после падения с дивана.
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