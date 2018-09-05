Причины смерти младенца выясняют в Златоусте

Причины смерти младенца, тело которого обнаружили в одном из частных домов, устанавливают в Златоусте, сообщают в региональном следственном управлении СКР

По предварительным данным, месячного мальчика без признаков жизни вечером 4 сентября нашла его мать. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружили.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Челябинской области трёхмесячный ребёнок скончался после падения с дивана.