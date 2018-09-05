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Ясли в Арзамасе и Первомайске смогут принять еще 180 детей
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Ясли в Арзамасе и Первомайске смогут принять еще 180 детей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
180 новых мест для детей от дух месяцев до трех лет планируется создать в яслях Нижегородской области. На данные цели из федерального бюджета будет выделено дополнительно 88 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Речь идет о новых корпусах в ДОУ № 34 на 100 мест в Арзамасе и садике «Березка» на 80 мест в Первомайске. По словам врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ситуация с нехваткой мест в яслях в этих городах действительно тяжелая. Данная мера позволит улучшить ее.
«Ситуацию с созданием дополнительных мест мы предметно обсудили с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. Нижегородская область готова еще активнее включаться в федеральные программы, тем более, когда речь идет о наших детях. Я благодарен Правительству страны за то, что наша заявка была поддержана», — отметил Глеб Никитин.
Он также добавил, что за последние годы было введено 14,4 тысяч дополнительных мест в детских садах региона. Планируется построить еще 27 садиков на 3545 мест.
«Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и чаще удобнее родителям», — сказал Дмитрий Медведев.
Напомним, на Бору построят детский сад на 160 мест.
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