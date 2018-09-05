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Чем отличались русские семьи от малоросских
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Чем отличались русские семьи от малоросских 

Кириллица 57 минут назад
Фото: Кириллица
И в России, и на Украине всегда уделяли значительное внимание воспитанию подрастающего поколения. Хотя принципы этого воспитания во многом совпадали, были и некоторые различия, порой довольно существенные.
Труд и ремесла
И русских, и малороссийских детей сызмала приучали к труду. В крестьянских семьях мальчики помогали отцам в различных хозяйственных делах, девочки учились прясть, ткать, вышивать. Подростки наряду со взрослыми работали в поле, участвовали в сенокосе.
Еще обучали детей национальным ремеслам. На Руси чаще плели лапти, корзины, вырезали по дереву, ткали холсты, вышивали рушники. А в Малороссии занимались бондарством, гончарным делом, ковроткачеством, делали из природных материалов посуду, игрушки, украшения.
Малороссийских детей специально учили петь и танцевать: в местном фольклоре было много песен и танцев, рассчитанных именно на детишек.
Религия и суеверия
И в российских, и в малороссийских семьях велось серьезное религиозное воспитание. Детей старались воспитывать в уважении к Богу и церкви. Как свидетельствуют этнографические источники, в Малороссии даже детям, недавно отнятым от груди, не разрешали пить молоко по постным дням — средам и пятницам.
В то же время у малороссов сильнее, чем у русских, было развито магическое сознание. Они чаще прибегали к различным языческим и магическим ритуалам (например, «выливание переполоха», когда ребенок был испуган), использовали заговоры и обереги, чтобы защитить детей от негатива.
Семейные традиции
Отношения между родителями и детьми в малороссийских семьях несколько отличались от тех, что существовали в российских семьях. Например, у украинцев и в наши дни принято называть родителей на «вы».
Малороссиянки обращались с детьми более ласково, чем российские матери, но общение было более эмоциональным, часто шло на повышенных тонах. Если же ребенок не слушался, то наказание могло быть довольно суровым.
Отношение к образованию
Уровень образования в Малороссии изначально был выше, чем на Руси, за счет греческих, византийских и польских влияний. Существовала система так называемых братских школ, находившихся под покровительством Константинополя, где детей обучали и богословским дисциплинам, и языкам (например, латыни и греческому), а также арифметике, грамматике, поэзии, риторике, диалектике. При этом в учебные заведения принимали детей всех сословий.
Образование было со значительным религиозным уклоном, и если в России состоятельные семьи нанимали домашних учителей, то в Малороссии домашнее обучение одно время вообще было запрещено из опасений, что гувернеры-иноверцы научат своих воспитанников чему-нибудь «богопротивному». Тех родителей, которые нарушали это правило, даже подвергали наказанию — конфискации имущества.
При этом было мало сельских школ, где преподавание велось бы на малорусском (украинском) языке, так как инициаторами открытия таких школ были в основном помещики, а они чаще всего происходили из польской шляхты. В России большинство помещиков все же были русскими, и грамоте в школах учили на русском языке. Государственные же школы имелись только в волостных центрах.
Это приводило к тому, что на Руси все-таки крестьяне старались посылать детей в школы, чтобы они хотя бы минимально обучились грамоте. А простые малороссы не видели смысла учить детей, тем более чужому языку, например, польскому. Они предпочитали, чтобы дети и вовсе оставались безграмотными: повседневной жизни это вроде бы не мешало.
Хотя уклад в российских и малороссийских семьях был во многом схож, все же некоторые культурные особенности оказали влияние на традиции воспитания детей.
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