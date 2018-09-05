«Гелиос» в сентябре проведет «Родительскую приемную»

Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» приглашает родителей принять участие в формировании плана учреждения, а также узнать новости «Гелиоса».

«Родительская приёмная» в сентябре будет работать в течение трех дней. Специалисты центра расскажут о социальных услугах, оказываемых в Центре, о работе в период учебного года отделения дневного пребывания детей и подростков и работе групп кратковременного пребывания, для подростков, проживающих в районах Южное и Северное Бутово и Гагаринский.

Фото взято: http://www.nazarovo-online.ru/uploads/posts/2012-09/1347341801_centr-pomoschi.jpeg