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«Гелиос» в сентябре проведет «Родительскую приемную»
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«Гелиос» в сентябре проведет «Родительскую приемную» 

Южное Бутово + ещё 1 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» приглашает родителей принять участие в формировании плана учреждения, а также узнать новости «Гелиоса».
«Родительская приёмная» в сентябре будет работать в течение трех дней. Специалисты центра расскажут о социальных услугах, оказываемых в Центре, о работе в период учебного года отделения дневного пребывания детей и подростков и работе групп кратковременного пребывания, для подростков, проживающих в районах Южное и Северное Бутово и Гагаринский.
Фото взято: http://www.nazarovo-online.ru/uploads/posts/2012-09/1347341801_centr-pomoschi.jpeg
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