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Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз
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Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз 

Дни.ру + ещё 4 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Фокусник поделился радостной новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. 35-летний Сергей Сафронов в третий раз стал отцом.
Звезда уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Теперь у Сергея и его 29-летней супруги Екатерины на свет появилась дочка.
Иллюзионист опубликовал первую совместную фотографию с малышкой, сделанную в роддоме. Однако лицо ребенка Сафронов решил пока не показывать, закрыв его на фото смайлом. Возможно, фокусник серьезно относится к поверьям и боится сглаза.
"Два лисенка!", — подписал фотографию фокусник и поблагодарил жену за ребенка. Пока неизвестно, какое имя они с Екатериной выбрали для наследницы.
Молодой многодетный отец принимает поздравления от поклонников. За час публикацию знаменитости лайкнули уже более пяти тысяч человек.
Отметим, Екатерина Сафронова не делала тайны из своей беременности. Сам Сергей признавался, что с нетерпением ждал рождения ребенка.
Напомним, иллюзионист очень переживал и паниковал по поводу того, что ему придется находиться с женой в ответственный момент в роддоме. Он даже чуть было не решился бросить супругу в самый ответственный момент и планируя отправиться на гастроли.
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