В парке «Юность» открылась доступная для детей-инвалидов игровая площадка

«Такие элементы, как представленные сейчас на игровой площадке в парке „Юность, создают возможность развивать у детей с инвалидностью другие способности, которых у них очень много“, — пояснил заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин

Среди новых игровых элементов — разноуровневая песочница, дартс для мячей, меловая доска.

»Нам очень хотелось сделать такую площадку, чтобы и дети с особенностями здоровья могли на ней играть, адаптировались к общению с другими ребятишками и понимали, что они ничем от них не отличаются. Кроме того, важно, чтобы здоровые дети тоже получали опыт общения со своими сверстниками, которым не все под силу из-за тех или иных обстоятельств», — поделилась директор парка «Юность» Илона Кулумбегова.

Доступный для инвалидов и других маломобильных групп населения игровой парк обустроен также на территории Макс Ашманн парка (он открылся 1 сентября). Элементы доступной среды скоро появятся у озера Летнего.