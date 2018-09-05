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Детский оздоровительный лагерь «Орленок» МЧС России
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Детский оздоровительный лагерь «Орленок» МЧС России 

CHIPS journal 29 минут назад
Фото: CHIPS journal
ДОЛ «Орленок» находится в Подмосковье в окрестностях города Звенигорода на базе пансионата «Солнечный». Территория охраняется, рядом лес. В лагере целостный подход к организации отдыха и оздоровления детей. Ребята занимаются спортом, в творческих мастерских, много гуляют и играют на свежем воздухе.
Детский лагерь «Орленок» работает круглый год, есть межсезонные программы детского и семейного отдыха: развлекательные, познавательные, спортивные, тематические, туристические, организовываются детские праздники.
Стоимость путевки 39900 руб. (для детей сотрудников МЧС 8820 руб.).
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