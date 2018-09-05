Детский оздоровительный лагерь «Орленок» МЧС России

ДОЛ «Орленок» находится в Подмосковье в окрестностях города Звенигорода на базе пансионата «Солнечный». Территория охраняется, рядом лес. В лагере целостный подход к организации отдыха и оздоровления детей. Ребята занимаются спортом, в творческих мастерских, много гуляют и играют на свежем воздухе.

Детский лагерь «Орленок» работает круглый год, есть межсезонные программы детского и семейного отдыха: развлекательные, познавательные, спортивные, тематические, туристические, организовываются детские праздники.