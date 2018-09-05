Новорождённая девочка умерла во сне из-за старшей сестры в Кисловодске

Новорождённая девочка умерла во сне в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Тело ребёнка обнаружили 2 сентября в одном из домов Кисловодска. По предварительным данным, девочка, которой не было и месяца, задохнулась во сне. Она спала на одной постели с двухлетней сестрой, и та могла случайно перекрыть малышке кислород во сне.

Следователи назначили ряд экспертиз и ведут доследственную проверку по факту смерти новорождённой. Они опрашивают родственников девочки и исследуют место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.