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Новорождённая девочка умерла во сне из-за старшей сестры в Кисловодске
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Новорождённая девочка умерла во сне из-за старшей сестры в Кисловодске 

АиФ Ставрополье 20 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Новорождённая девочка умерла во сне в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Тело ребёнка обнаружили 2 сентября в одном из домов Кисловодска. По предварительным данным, девочка, которой не было и месяца, задохнулась во сне. Она спала на одной постели с двухлетней сестрой, и та могла случайно перекрыть малышке кислород во сне.
Следователи назначили ряд экспертиз и ведут доследственную проверку по факту смерти новорождённой. Они опрашивают родственников девочки и исследуют место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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