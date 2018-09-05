Минобрнауки предлагает выделить регионам субсидии для организации отдыха 6,8 млн детей в 2019 году

Правительство в 2019 году может выделить регионам субсидии на организацию отдыха 6,8 миллионов детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале нормативных правовых актов.

Автор инициативы — Минобрнауки России . Изменения предлагается внести в госпрограмму «Развитие образования».

Согласно документу, 6,8 миллионов детей (от 6 до 17 лет), в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, будут направлены на отдых и в оздоровительные лагеря в 2019 году. В 2020 их количество составит 7 миллионов человек, в 2021 — 7,2 миллиона, а в 2022 — 7,5 миллиона.

В 2025 году Минобрнауки планирует организовать отдых для 8 миллионов детей. Для этих целей с 2019 по 2024 год будет подготовлено 220 учреждений с модернизированной инфраструктурой.

В частности, речь идёт о материально-техническом оснащении и создании условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году количество таких объектов планируется увеличить до 224.

Ирины Яровой. В конце июля стало известно, что Минкультуры подготовил разъяснения для регионов о требованиях безопасности рекомендованных туристических маршрутов для детей. Такие меры были предприняты по просьбе вице-спикера Госдумы

Депутат считает, что основанная задача при разработке туристических маршрутов — обеспечить безопасность детей, доступность медицинской помощи, а также организовать доступ к пище и питьевой воде. Кроме того, большую роль в этом вопросе играет взаимодействие с МЧС и другими уполномоченными органами.