Ментальная арифметика — инновационный подход к развитию ребёнка

Отгремели большие праздники по случаю Дня знаний, и все образовательные учреждения открыли свои двери дня учащихся. Но, к сожалению, большая часть школ и детских садов работает по образовательным программам, которые выработаны министерством образования и науки страны. Поэтому для развития творческих способностей, детей родители отдают в различные секции. Так, например, в минувшие выходные день открытых дверей прошёл во Дворце детского (юношеского) творчества.

В тоже время родители хотят, чтобы именно их ребёнок выделялся на фоне других детей, и отдают свои чада в специализированные центры дополнительного образования. Инновационные программы таких вот центров помогают детям быстрее развиваться и вырабатывать определённые полезные навыки.

В скором времени во Владимире появится ещё один Центр дополнительного образования детей. Здесь будут обучаться девочки и мальчики от 4 до 14 лет. Главные направления центра — ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия. В планах также обучать малышей английскому языку, готовить их к школе, играть в шахматы.

Мария Каджая директор детского Центра дополнительного образования «SmartyKids» рассказала нам, что идея появилась внезапно, когда она изучала владимирский рынок на востребованность услуг. «Увеличение рождаемости детей, а также сфера услуг, связанная с досугом малышей постоянно развивается и становится всё популярнее. Поэтому подумали, что немного не хватает детских центров, которые предлагают услуги по развитию детей».

По каждому спецпредмету в Центре работает педагог, который проходит тщательный отбор и аттестацию. К слову, сама директор будет преподавать детям курсы каллиграфии. По этому предмету она буквально на днях прошла аттестацию.

Фото Satu.kz «Рекомендую детям для развития посещать ментальную арифметику. Это быстрый счёт в уме, производимый на специальном приборе — абакусе. Это такие горизонтальные счёты. Во время занятий на них у детей одновременно задействованы оба полушария, что помогает развивать мелкую моторику, мышление, память и креативность», — говорит Мария Каджая.

Уроки в центрах проходят по расписанию, которое специально подстраивают под родителей и детей. Длительность занятия зависит от возраста детей — группа от 9 лет и старше занимается раз в неделю по два часа, а вот детишки помладше приходят на уроки два раза в неделю, однако, длятся занятия час.

К слову, аналогичные Центры развития детей широко распространены в нашей стране и за её пределами. Только за последние два года в России появились они более чем в 250 городах.

В настоящее время в Центре «SmartyKids» идут последние приготовления к открытию — классы дооснащают специальной техникой, а в кабинет ментальной арифметики ждут большой учительский абакус, который повесят на стене в качестве наглядного примера. День открытых дверей здесь пройдёт 20 сентября, а располагается Центр на проспекте Ленина, 42.

Кстати, во всех подобных образовательных заведения применяют систему геймификация, где учебная программа проходит в формате игры. Это позволяет ребёнку одновременно быть сконцентрированным и не уставать.